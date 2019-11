Ginette en Pedro vanaf december achter de tap in café ‘t Veilingske: “We zochten dit keer zaak zonder rechtstreekse buren” Charlotte Degezelle

04 november 2019

14u53 2 Roeselare Ginette Vanderperre en Pedro Verkoelen nemen café ’t Veilingske langs de Diksmuidsesteenweg over. Het koppel baatte tot begin dit jaar café ’t Rond Punt langs de Zuidstraat uit, maar moest na klachten omtrent geluidsoverlast de deuren sluiten. “Onze nieuwe zaak heeft geen rechtstreekse buren”, zeggen Ginette en Pedro.

“Nooit of te nimmer zal ik nog een voet binnen zetten in café ’t Rond Punt”, gaat Ginette verder. “Het doet me te veel pijn. We hebben enorm veel centen in die zaak geïnvesteerd en ze van de grond opnieuw opgebouwd. Maar in het najaar van 2017 moesten we na klachten over geluidsoverlast twee weken dicht van het stadsbestuur.” In die periode investeerde Ginette in een geluidsbegrenzer, maar de klachten hielden aan. “En ze kwamen allemaal van één en dezelfde buur. Dit leidde ertoe dat het café op 1 januari opnieuw op de grendel moest. Voor twee maand deze keer.” Op 1 maart mocht Ginette haar café heropenen, maar ze gooide zelf de handdoek in de ring. De investeringen aan het pand, gaande van het realiseren van een rokersruimte tot het plaatsen van dubbele beglazing, waren te groot. “Op het ogenblik dat wij aan het verhuizen waren, vertrok ook de buur die al die tijd voor de problemen had gezorgd. Wraakroepend”, aldus Ginette.”Ik had er echt een degout van.”

Dagcafé

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en acht maanden later staat Ginette te trappelen om samen met haar partner Pedro Verkoelen een nieuw horecaverhaal te schrijven. “Maar ik ben hierbij niet over één nacht ijs gegaan”, zegt ze. “Ik heb het enkele maanden zonder inkomen moeten stellen, maar zomaar het eerste het beste café overnemen durfde ik niet. Ik heb verschillende zaken bezocht, maar werd steeds afgeschrikt door de nabijheid van buren. Toen ik hoorde dat Stijn Descamps en Ellen Dewyspelaere na zeven jaar een overnemer zochten voor ’t Veilingske ben ik direct komen informeren. ’t Veilingske is een sterke zaak waar ik me meteen goed voelde en bovenal, het café heeft geen rechtstreekse buren. Bovendien baten Stijn en Ellen de zaak uit als een dagcafé. Dat concept wil ik verderzetten.”

Feesten

De huidige zaakvoerders blijven present in ’t Veilingske tot 23 november. Nadien nemen Ginette en Pedro het roer, of beter de tap, over. “Als alle vergunningen en keuringen rond zijn, hopen we begin december te openen. Eerst gaan we ook nog de frigo’s, de tap en de verlichting vernieuwen. Van dinsdag tot en met donderdag zal ’t Veilingske open zijn van 10 tot 22 uur. Op vrijdag en zaterdag kan er ’s avonds wel een stevig feestje gebouwd worden en op zondag zal ’t Veilingske open zijn van 10 tot 14 uur. We willen nu en dan een optreden organiseren, hebben een groot hart voor KSV Roeselare en haar supporters en plannen ook één keer per maand op zondag een gratis breughelmaal. De klanten van ’t Rond Punt tellen nu al af naar onze opening en zelf zijn wij ook helemaal klaar voor een nieuwe start. Hopelijk zonder problemen deze keer.”