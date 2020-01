Gilde der Erepoorters groeit aan met 58 nieuwe leden en reikt Rolariuspenningen uit CDR

31 januari 2020

De Gilde der Erepoorters blies verzamelen in ARhus om niet minder dan 58 nieuwe erepoorters in hun rangen op te nemen. Zij kregen één voor één een prachtige oorkonde uit handen van burgemeester Kris Declercq (CD&V). Daarnaast reikten de Erepoorters ook Rolariuspenningen uit aan zeven beloftevolle en verdienstelijke Roeselarenaars. Deze onderscheiding ging naar Bart Verstraete, KMO-manager bij stad Roeselare en actief binnen Bouwunie en Unizo, Isabelle Lapeirre, de kersverse voorzitter van Unizo Roeselare die tevens aan het roer staat van woningbouw Lapeirre, Winok Oplinus die we kennen als coördinator Rode Neuzendag), Triene Vanhaverbeke die actief is als theatervrouw, met Moorddiner en als de ene helft van het duo Raf & Ginette, Bert Vanhecke van BOM Brewery, Renold Patoor van Krokantino en ’t Motje en Eveline D’Hanens van de vzw Amate Galli.