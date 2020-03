Gilde der Erepoorters gaat internationaal en haalt Johnny Logan naar De Spil Charlotte Degezelle

10 maart 2020

Voor haar tiende kerstconcert pakt de Gilde der Erepoorters eind dit jaar uit met een internationale klepper van formaat. Ze halen niemand minder dan de Ierse zanger en liedjesschrijver Johnny Logan naar de schouwburg van CC De Spil voor een uniek concert in eindejaarssfeer. Johnny Logan is tweevoudig winnaar van het Eurovisiesongfestival: in 1980 won hij met What’s Another Year en in 1987 met Hold me Now. In 1992 zegevierde Mister Eurovision trouwens nogmaals, als tekstschrijver en componist van Why me? dat gebracht werd door Linda Martin. Op zaterdag 19 december zal hij in De Spil begeleid worden door de gerenommeerde New Bis Band. Het voorprogramma boordevol kerstsongs wordt verzorgt door het Roeselaarse koor Laudato Si dat Logan ook bij enkele nummers zal begeleiden. Met dit kerstconcert wil de Gilde der Erepoorters niet minder dan tien sociale doelen steunen. Op vandaag zijn de VIP-tickets al te koop aan 60 euro per stuk. Bestellen kan via eddy.brouckaert@proximus.be. De gewone tickets aan 35 euro per stuk zijn vanaf juni te koop bij De Spil.