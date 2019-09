Gezocht: vrijwilligers voor pop-uptour ‘Groenten in de Vitrine’ CDR

04 september 2019

In het kader van de Week van de Smaak organiseren de steden Roeselare en Izegem, de Provinciale Ontwikkelings Maatschappij West-Vlaanderen, Resoc Midden-West-Vlaanderen, kenniscentrum ARhus, Erfgoedcel TERF en het Centrum Agrarische Geschiedenis op 16 en 17 november de pop-uptour ‘Groenten in de Vitrine’. Je steekt er via een geanimeerde tour langs leegstaande winkels op waarom Midden-West-Vlaanderen dé groentetuin van Europa wordt genoemd, hoe dit historisch groeide, wat er geteeld wordt, wie alle groenten verwerkt,... De focus ligt in Roeselare op groenten, in Izegem op de aardappel. Om alles in goede banen te leiden, zijn de organisatoren nog op zoek naar vrijwilligers om onder andere een onthaalstand te bemannen, permanentie te doen in de pop-uppanden, creatieve workshops te begeleiden,... Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via hugo@bienet.be.