Gezocht: vrijwilligers voor Plantjesweekend Kom op tegen Kanker CDR

03 juli 2020

Kom op tegen Kanker organiseert dit jaar voor de 26ste keer het Plantjesweekend. Dat vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20 september. Honderden enthousiaste vrijwilligers verkopen dan azalea’s aan supermarkten, op gemeentepleinen of deur aan deur. Iedereen die de strijd tegen kanker een warm hart toedraagt, kan een azalea kopen. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Na een jaar afwezigheid worden er dit jaar opnieuw plantjes verkocht aan de Roeselaarse supermarkten. Om van de verkoop een succes te maken, zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar gemotiveerde verkopers. Iedereen die bereid is om in het Plantjesweekend enkele uurtjes vrij te maken om plantjes te verkopen, kan contact opnemen met bert.vanderauwera@komoptegenkanker.be.