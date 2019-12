Gezocht: verborgen erfgoed van brouwerij Rodenbach CDR

12u10 2 Roeselare Brouwerij Rodenbach heeft in 2021 reden om te feesten. Dan is het namelijk tweehonderd jaar geleden dat het verhaal van brouwerij Rodenbach begon. Erfgoedcel TERF zoekt daarom allerlei documenten rond de geschiedenis van de brouwerij.

Doorheen de jaren bouwde de familie Rodenbach de brouwerij uit tot een succesvolle onderneming die het befaamde roodbruine bier op de markt bracht. Rodenbach werd een wereldspeler, maar het verhaal van de brouwerij is onlosmakelijk verbonden met Roeselare en haar inwoners. En dat laat sporen na. Niet alleen in het straatbeeld, met de imposante gebouwen en prachtige brouwzaal, maar ook in de huizen en harten van heel wat inwoners uit Roeselare en omgeving.

Naar aanleiding van dit feestjaar wil erfgoedcel TERF dit erfgoed in kaart brengen. Wie nog oud beeldmateriaal, objecten of documenten bezit die verbonden zijn met de geschiedenis van de brouwerij, kan dit melden bij de erfgoedcel via hugo@bienet.be.