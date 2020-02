Gezocht: sportmonitors Charlotte Degezelle

25 februari 2020

07u40 0

De dienst vrije tijd van de stad Roeselare is op zoek naar sportievelingen tussen de 18 en 40 jaar die zich geroepen voelen om tijdens de schoolvakanties en naschools kinderen, van kleuters tot jongeren uit het middelbaar, actief te vermaken. Als sportmonitor werk je maximaal 25 dagen per jaar en word je betaald in functie van je diploma. Meer info en je aanmelden via https://sport.roeselare.be/.