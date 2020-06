Gezocht: sportclubs die zich willen tonen tijdens autoloze zondag CDR

16 juni 2020

Stad Roeselare is op zoek naar Roeselaarse sportclubs die hun sport graag eens willen tonen aan het grote publiek. Zij kunnen op zondag 20 september deelnemen aan de ‘Sportmarkt #VANRSL’. Het stadscentrum is die dag autovrij, ideaal dus om verschillende sportinitiaties aan te bieden aan alle bezoekers. Inschrijven kan nog tot vrijdag 19 juni 2020 via https://sport.roeselare.be/sportmarkt-vanrsl.