Gezocht: speelpleinanimatoren voor eind juli en augustus CDR

08 juli 2019

13u50 0 Roeselare Hoewel de zomervakantie al ruim een week bezig is, zoekt Stad Roeselare nog steeds animatoren voor hun vakantiewerkingen. Die komen niet in het gedrang, maar vooral voor de speelpleinwerking Speelodroom en de werking voor kinderen met beperking Babbeloe kunnen er voor later deze vakantie nog wel wat animatoren bij. De jongeren engageren zich nog wel voor het jeugdwerk, maar de jeugddienst moet meer inspanningen leveren om hen aan trekken en ervaart dat ze zich voor kortere periodes engageren.

De verschillende speelpleinwerkingen hebben de zomer goed afgetrapt. Dat bewijzen de cijfers van de eerste week. “Op onze topdag vorige week bereikten we met speelpleinwerking Speelodroom op het Kerelsplein 307 kinderen”, weet Rikki Jong van de jeugddienst. “Ook de speelpleinwerkingen in de buurt zijn goed gestart. In Beitem bereikten we maximaal 117 kinderen op één dag, in Oekene 143 kinderen. Babbeloe, voor kinderen met een beperking, is pas vandaag opgestart.”

Alles wordt er in goeie banen geleid door animatoren, jongeren die in 2019 16 jaar worden of ouder zijn en graag met kinderen in de weer zijn. “Per 10 kinderen voorzien we één monitor”, weet jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “Voor deze zomer kunnen we rekenen op een poule van 141 moni ’s die we ook proberen toe te leiden naar de cursus animator. We hebben momenteel geen tekort aan monitoren, maar er kunnen er altijd nog wel wat extra bij. We zijn en blijven waakzaam.”

“Vooral later deze zomer hebben we nog extra monitoren nodig”, pikt Rikki in. “Voor speelpleinwerking Speelodroom zoeken we nog moni ’s voor eind augustus, voor Babbeloe kunnen we nog helpende handen gebruiken vanaf eind juli. We hebben momenteel geen reservelijst.”

Jongeren engageren zich dus nog wel voor het jeugdwerk, maar de stad moet meer tijd en energie in steken. “We hebben dit jaar duidelijke inspanningen geleverd”, aldus de schepen. “We hielden een flyer-actie aan de scholen en lanceerden een oproep naar wie eerder al als animator werkte. We vroegen hen om hun motiverende verhalen te delen met hun vrienden en potentiële nieuwe moni ’s uit hun vriendenkring mee te brengen. Dat leverde ons een 25-tal nieuwe mensen op.” “Maar de zoektocht naar moni’s wordt wel jaar na jaar moeilijker. Wat opvalt, is dat veel jongelui de speelpleinwerkingen niet kennen en niet weten dat ze zich kunnen aanmelden als monitor”, gaat Rikki verder. “Daarnaast moeten we ons echt flexibel opstellen en is de planning heel variabel. Vroeger maakten we die planning op en moesten we die amper bijschaven. Nu geven jongeren zich gemiddeld op als moni voor een periode van vijf weken, maar willen ze plots toch graag nog naar dat ene festival... We proberen nu te werken op weekbasis. We zetten trouwens ook hard in op het groepsgevoel bij de moni’s door elke donderdag een soort van teambuildingsactiviteit te organiseren waarbij ze bijleren over bijvoorbeeld spelbagage maar gelijktijdig ook wat vakantie vieren.”

Bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw zijn ze heel blij te horen dat Roeselare over een poule van 141 jongeren beschikt voor hun vakantiewerkingen. “Dat zijn 141 jongeren die zich echt engageren voor het jeugdwerk”, aldus Daisy Hoste. “Maar het is wel zo dat we bij alle speelpleinwerkingen constateren dat de duurtijd waarvoor ze zich engageren minder lang is geworden. Vroeger gingen ze soms zeven tot acht weken aan de slag op het speelplein, nu willen ze ook reizen, naar festivals,… Het maatschappelijk aanbod is voor hen veel groter geworden en daar willen ze van proeven.”

Jongeren die zich geroepen voelen om deze zomer nog aan de slag te gaan als animator kunnen zich aanmelden via www.roeselare.be/animator.