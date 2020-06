Gezocht: Roeselaarse verborgen parels CDR

11 juni 2020

14u01 0 Roeselare Om de vakantie in eigen stad wat aangenamer te maken, werkt stad Roeselare aan een digitale schatkaart met een selectie van verborgen groene parels in de stad.

Het bestuur is niet opzoek naar de klassiekers, zoals het Sterrebos of het Geitenpark, maar wel naar unieke, verborgen, groene plekjes of stiltezones die je hebt ontdekt tijdens een wandeling in je wijk of buurt. Dat kan bijvoorbeeld een prachtige boom zijn in een wild stukje bos, een bankje met een panoramisch uitzicht of een stukje beekvallei met kleurrijke bloemen. Jouw ‘Verborgen Parel #VANRSL’ kun je hier doorgeven.