Gezocht: muzikanten en gastheren voor nieuwe reeks huiskamerconcerten CDR

03 september 2019

Villa Roslar, de huiskamerconcerten krijgen een vervolg. Gespreid over tot nu toe drie weekends in 2018 en 2019 vonden meer dan 80 concerten plaats en ook dit weekend worden er opnieuw huiskamerconcerten gepland. Dit in het weekend van 29 en 30 november en 1 december. Inschrijven als muzikant of gastheer kan nog tot en met maandag 30 september via https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/muziek/villa-roslar-huiskamerconcerten-vanrsl-doe-jij-mee waar ook alle extra info te vinden is.