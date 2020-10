Gezocht: kandidaten voor titel van Cultureel Ambassadeur 2020-2022 Charlotte Degezelle

08 oktober 2020

Stad Roeselare is op zoek naar opvolgers voor onder meer beeldend kunstenaar Nel Bonte en beeldend en conceptueel kunstenaar Floris Boccanegra. Zij werden vorig jaar aangesteld als Cultureel Ambassadeur voor de periode 2019-2021, maar nu lanceert de stad een oproep voor de Cultureel Ambassadeur 2020-2022. Genieten jouw culturele prestaties ook erkenning buiten de stadsgrenzen? Zet je met jouw kunstproject een stempel op het algemene kunst- en cultuurlandschap? Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat. Zowel professionele als niet-professionele kunstenaars, artiesten, verenigingen, enz. kunnen zich kandidaat stellen. Als Cultureel Ambassadeur krijg je, naast de felbegeerde titel, ook publiciteit via de stedelijke communicatiekanalen. Wens je daarnaast een project op te starten waarmee je het imago van de stad Roeselare uitdraagt? Waarbij je ook kwaliteit en vernieuwing nastreeft over de regiogrenzen heen? Dan maak je ook kans op een ondersteunende subsidie. Kandidaten dienen zich voor 30 oktober aan te melden via het aanvraagformulier op de website van de stad. Meer info via https://www.roeselare.be/nieuws/word-jij-onze-cultureel-ambassadeur-2020-2022.