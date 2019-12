Gezocht: experts voor Kwaliteitskamer #VANRSL CDR

18 december 2019

06u47 0 Roeselare De gemeenteraad gaf vorige maand haar fiat voor de formele opstart van de kwaliteitskamer. Dit is een adviescommissie die aanvragen met een impact op de ruimtelijke kwaliteit en het stadsbeeld, zal adviseren.

De kwaliteitskamer zal bestaan uit de stadsontwikkelaar en vier externe deskundigen. De stad gaat nu op zoek naar profielen met de juiste dosis ervaring en autoriteit om te zetelen in deze kwaliteitskamer. Concreet zoekt de stad iemand met een stedenbouwkundige achtergrond, een master in de architectuur, een master in de monumentenzorg en iemand die gespecialiseerd is in het ontwerpen van publieke ruimte. Allen moeten minstens tien jaar ervaring hebben in hun expertise.

Het is de bedoeling dat er een expertenpool met effectieve en plaatsvervangende leden, die optreden vanuit hun deskundigheid, wordt opgericht die vanaf september 2020 aan de slag gaat. Kandidaat-experts kunnen tot en met zondag 19 januari hun kandidatuur, bestaande uit een motivatiebrief met cv, getuigschriften en diploma’s en een portfolio indienen via yves.denturck@roeselare.be.