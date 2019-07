Gezocht: deskundigen voor bestuursorganen De Spil CDR

01 juli 2019

De gemeenteraad heeft de profielen goedgekeurd voor twee gezochte deskundigen om de algemene vergadering van De Spil te vervoegen. De ene deskundige moet een ruime culturele expertise hebben en een bijzondere band met het Roeselaarse en regionale werkveld, het culturele middenveld in onze stad en streek. Het tweede profiel mikt op kandidaten met een zelfstandig professioneel kunstenaarsstatuut en een gespecialiseerde kennis inzake digitale ontwikkelingen in de kunstwereld. Alle details zijn te vinden op www.roeselare.be. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 25 juli om 9 uur via stijn.dezaeytijd@roeselare.be of op 051/26.24.06. Het is de bedoeling dat de deskundigen op 23 september aangesteld worden door de gemeenteraad.