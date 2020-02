Gezocht: archiefmateriaal over 100-jarige Bataviawijk Charlotte Degezelle

20 februari 2020

17u16 0 Roeselare Het wijkcomité van de Bataviawijk wil het 100-jarig bestaan van de wijk vieren op Open Monumentendag, 13 september. De unieke tuinwijk werd tussen 1919 en 1921 gebouwd in het kader van de wederopbouw na WO I.

“Hoe we de honderdste verjaardag van onze wijk gaan vieren, maken we later bekend”, vertelt Martine Bonte. “Maar we zijn nu al volop op zoek naar archiefmateriaal van onze wijk. Van het stadsarchief en enkele particulieren hebben we al wat materiaal kunnen inzamelen en via een bewonersbrief in de wijk werd ook een oproep gelanceerd. Maar we willen nog ruimer gaan en een oproep doen aan iedereen die documentatie heeft over de Bataviawijk om die een poosje aan ons uit te lenen. Uiteraard wordt alles aan de eigenaar terugbezorgd. We zoeken specifiek oude foto’s en prentbriefkaarten, oude plannen van woningen en boeiende verhalen over de geschiedenis van de wijk.”

Het materiaal kan binnengebracht worden bij Martine Bonte in de Vierwegstraat 56. Martine is ook bereikbaar via martiva@skynet.be of op 0472/60.48.61.