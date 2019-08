Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs CDR

19 augustus 2019

Voor de tiende maal organiseert de Gezinsbond afdeling Oekene een tweedehandsbeurs. De beurs vindt opnieuw plaats in tennishal Rista langs de Wervikhovestraat en dit op zondag 25 augustus van 9 tot 12 uur. Enkel particulieren kunnen deelnemen aan de verkoop. Als lid van de Gezinsbond of Tennisclub Rista betaal je tien euro, niet-leden betalen 12 euro en inschrijven kan door het correcte bedrag over te schrijven op BE94 7360 5764 2114 en een mailtje te sturen naar gezinsbond.oekene@gmail.com met vermelding van je naam, adres, lidnummer en vermelding van de afdeling van de Gezinsbond waar je lid bent.