Gezin uit VTM-programma Steenrijk Straatarm helpt nu zelf wie het moeilijker heeft: “Met ons gaat het beter, er zijn anderen die meer hulp nodig hebben” Charlotte Degezelle

29 oktober 2019

13u53 6 Roeselare Na hun passage vorige week in het VTM-programma Steenrijk Straatarm krijgt het gezin van Kenneth Van Watermeulen (40) en Nataschenka De Roo (39) heel wat warme reacties en hulp. Het koppel en hun vijf kinderen is bijzonder dankbaar, en wil nu op hun beurt mensen helpen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “De opnames voor Steenrijk Straatarm dateren van een jaar terug. Ondertussen is onze financiële situatie een pak beter waardoor we de hulp die wij dankzij het programma krijgen, graag schenken aan wie het meer nodig heeft”, zeggen Kenneth en Nataschenka.

In Steenrijk Straatarm ruilen een arm en een rijk gezin gedurende een lang weekend van huis, van budget en van leven. Zo gaven Kenneth Van Watermeulen en Nataschenka De Roo, beiden afkomstig van Ruiselede, samen met hun vijf kinderen Jochen (20), Joachim (18), Yana (17), Jorden (11) en Jorick (10) vorige week een inkijk in hun leven dat niet zonder financiële zorgen is. “Vtm contacteerde ons indertijd via sociale media. Ze waren specifiek op zoek naar een koppel met veel kinderen, een gezin waarin beide partners werkten maar dat het toch niet breed had”, vertellen Kenneth en Nataschenka. “We moesten voor de opnames onze trots wat opzij zetten en uit onze comfortzone treden, maar uiteindelijk waren we wel tevreden met het eindresultaat dat op televisie te zien was.”

Gevoelige snaar

Het programma raakte bij veel mensen de gevoelige snaar. “We krijgen enorm veel reacties”, vertelt het koppel. “Hier en daar moeten we afrekenen met vooroordelen, maar we krijgen vooral heel veel warme reacties en giften. Mensen schenken ons kledij, speelgoed en zelfs in de supermarkt werden we al aangesproken. Ook de familie Faure, met wie we voor het programma van huis ruilden, zamelde spullen in voor ons. We zijn iedereen enorm dankbaar voor die steun. Dat doet deugd.”

Hoe dankbaar we ook zijn voor de giften na de uitzending, er zijn mensen die die spullen meer nodig hebben. We willen eerlijk zijn en geen misbruik maken van de goedheid van anderen Kenneth Van Watermeulen en Nataschenka De Roo

Maar de opnames dateren al van een jaar terug en de financiële situatie van het Ardooise gezin is ondertussen al iets rooskleuriger. “Vroeger woonden we in een rijhuisje dat veel te klein was. Dat ruilden we in voor een te renoveren boerderij. De spaarcenten en het plan van aanpak lagen daarvoor klaar. Maar doordat onze vorige woning niet verkocht raakte, moesten we enkele jaren een overbruggingskrediet afbetalen bovenop de bestaande lening. We werkten beiden twee jobs, maar financieel was het toch een strijd.” Maar het voorbije jaar zette het koppel flink wat stappen in de goeie richting. “Het rijhuis is verkocht, we namen een broodjeszaak over en de renovatiewerken aan ons huis zijn gestart”, aldus Nataschenka. “Een deel van de ramen zijn al vervangen en alle materiaal om de elektriciteit te vernieuwen is aangekocht. Kenneth werkt nog steeds twee jobs, maar onze situatie is een pak beter. We zijn doorzetters, onze kinderen de ultieme motivatie en waar een wil is, is een weg.”

Stap per stap

Net doordat het gezin financieel iets meer ademruimte heeft, willen ze anderen helpen. “Er zijn vandaag heel wat gezinnen die het moeilijker hebben dan wij. Hoe dankbaar we ook zijn voor de giften na de uitzending, er zijn mensen die die spullen meer nodig hebben”, zegt het koppel. “We willen ook eerlijk zijn en geen misbruik maken van de goedheid van de mensen. We zouden die spullen zelf kunnen verkopen op rommelmarkten of online, maar dat willen we niet net omdat we weten hoe het is om elke euro twee keer te moeten omdraaien. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die mensen uit eigen streek helpen die het moeilijk hebben. Zo belandden we bij de vzw ’t Goede Doel West-Vlaanderen. Zij komen alle spullen woensdag oppikken en zullen ervoor zorgen dat de gulheid van wie ons wou helpen het verschil zal maken voor anderen. Wij blijven er ondertussen zelf voor gaan. Stap per stap komen we er wel.”