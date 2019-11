Gezelle en Roeselare CDR

20 november 2019

Guido Gezelle (1830-1899) was een West-Vlaming in hart en nieren. Hij werd geboren in Brugge maar verliet zijn geboortestad in oktober 1846 om zijn humanioraopleiding in het Roeselaarse Klein Seminarie af te werken. In 1849 en 1850 volgde hij er de pas opgerichte filosofieafdeling, die de aanloop was naar de priesterstudies in het Brugse Grootseminarie. Als student was hij een tijdlang portier, omdat hij mocht studeren tegen een erg voordelige financiële regeling en toen al schreef hij enkele gedichten. Gezelle had zijn priesteropleiding nog niet beëindigd toen hij in maart 1854 benoemd werd tot leraar aan het Klein Seminarie. Hij werd er leraar in de Natuurlijke Historie voor de filosofen, leraar in de Koophandel en moderne talen voor de lagere afdeling van het Sint-Michielsinstituut en hulpsurveillant van de Engelse afdeling. Gezelle bleef tot 1860 in Roeselare en oefende vooral als leraar van de poësis een grote invloed op zijn leerlingen uit. Hij bracht hen de liefde bij voor de eigen volkstaal en zette hen aan tot het schrijven van verzen. Zelf publiceerde hij in die periode het beroemde Kerkhofblommen en Vlaemsche Dichtoefeningen.