Gewezen douanier (88) bezwijkt aan het coronavirus: “Jammer dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, papa stierf helemaal alleen” Christophe Maertens

17 april 2020

17u29 0 Roeselare Willy Desimpelaere uit Roeselare verloor zijn moeder op jonge leeftijd, zijn vrouw toen ze 25 was en later nog een dochter, wat voor heel wat krassen op zijn ziel zorgde. De gewezen sectiechef bij Douane en Accijnzen liet nu zelf het leven na te zijn besmet met Covid-19. “Het is heel jammer dat we geen afscheid hebben kunnen nemen, papa stierf helemaal alleen.”

Willy Desimpelaere uit Roeselare werd op 7 juli 1931 in Woumen als jongste van vier kinderen. Zijn moeder overleed toen hij vijf jaar oud was. Willy huwde in 1964 met Noëlla Peeren, het jaar daarop werd hun tweeling Carine en Kristine geboren. Het koppel bouwde een huis in Sint-Amandsberg. Op dat moment sloeg het noodlot toe: Noëlla werd door een ongeneeslijke ziekte getroffen en overleed in 1970 op 25 jarige leeftijd. “Dat was een bijzondere harde klap voor papa”, aldus dochter Kristine. “Mijn zus en ik waren toen net vijf jaar en we werden opgevangen bij opa en oma in Elverdinge. Toen we twaalf waren gingen we opnieuw bij papa wonen.”

SV Roeselare

Willy werd in 1980 sectiechef bij de Douane en Accijnzen in Roeselare. “Hij was er graag gezien”, zegt zijn dochter. “Hij genoot ervan om een aantal jaren later nog een nieuw huis, voor hem en zijn kinderen, aan de Diksmuidesteenweg in Roeselare te bouwen. In de tuin werken en naar de thuismatchen van SV Roeselare gaan kijken waren zijn geliefkoosde bezigheden. Toen zijn kinderen het huis uit waren, werd het huis te groot, maar hij wilde er niet weg.”

In 2002 werd zijn dochter Carine ziek en na een ongelijke strijd van zeven jaar overleed zij aan kanker. Na zijn moeder en zijn echtgenote moest Willy nu nog zijn dochter afgeven. “Dat zorgde voor meer dan één kras op zijn ziel”, klinkt het.

Dafalgan

De laatste jaren werd Willy meer en meer hulpbehoevend, maar hij koos ervoor om thuis te blijven. Met de steun van familiehulp en thuisverpleging en vooral met de liefdevolle toewijding van zijn dochter Kristine lukte dit aardig. Ook de kleinkinderen Mathieu, Pauline, Niels en Ine kwamen vaak bij hun opa langs en zorgden voor de nodige spirit. “Tot een virus afkomstig van de andere kant van wereld op 3 april er anders over besliste”, aldus Kristine. “Op een bepaald moment kreeg hij koorts, wat we aanvankelijk met Dafalgan onder controle kregen. Het ging echter van kwaad naar erger en het vermoeden viel van corona. Papa werd getest en het resultaat bleek niet gunstig. We weten niet waar papa het virus opliep, hij kwam al maanden niet meer buiten. Hij moet het hebben opgelopen van iemand die hem hielp, maar van wie, we gaan het wellicht nooit weten.”

Geen afscheid

“Nadat het duidelijk was hij was besmet met Covid-19 wou de thuisverpleging wou hem niet meer verzorgen en daarop moest hij naar het ziekenhuis. Daar overleed hij op 88-jarige leeftijd, nadat hij er een week eerder was opgenomen. Het is echt jammer dat we geen afscheid hebben mogen nemen, hij stierf alleen. We zijn niet de enige die het meemaken, maar het komt toch hard aan”, aldus nog zijn dochter.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 10 april, gezien de omstandigheden, in beperkte familiekring. Een herdenkingsplechtigheid zal op een latere datum worden georganiseerd.