Gevonden: drifter in Roeselare die wél eerlijk roekeloos rijgedrag bekent

04 november 2019

17u20 8 Roeselare Een 22-jarige man uit Roeselare heeft aan de rechter ootmoedig toegegeven dat hij op pinkstermaandag één van de twee drifters was die de rotonde aan het station onveilig maakte. De andere deed eerder al van zich spreken, in een filmpje op sociale media waarop zijn paarse Porsche GT3 het bont maakt op de rotonde aan Poco Loco.

Maxim C. kreeg op pinkstermaandag in de buurt van het Roeselaarse station de paarse Porsche GT3 van Thomas T. (29) uit Roeselare in de gaten. Beide automobilisten konden elkaars gezelschap appreciëren, want op de rotonde aan de Beversesteenweg, naast het station, gingen ze aan het driften. C. draaide drie rondjes maar op het laatste moment liep het ei zo na verkeerd. De jongeman verloor de controle over het stuur, zijn auto kwam dwars te staan. Camerabeelden registreerden hoe hij vervolgens wegscheurde via de Beversesteenweg in de richting van de Mandellaan. Hij werd daarbij nog even gevolgd door de Porsche GT3.

Domweg gevolgd

Het was voor de politie een koud kunstje om de bestuurders te identificeren, dankzij de camerabeelden. Beiden werden kort nadien geïnterpelleerd en speelden onmiddellijk hun rijbewijs kwijt voor een periode van vijftien dagen. Maar volgens zijn advocate mag Maxim C. niet over dezelfde kam geschoren worden als de drifters van de rotonde aan Poco Loco, waar al zoveel rond te doen was. “Mijn cliënt heeft de beruchte paarse Porsche opgemerkt en is hem domweg gevolgd. Normaal bezondigt hij zich niet aan dergelijk gedrag. Meer zelfs: hij trekt regelmatig naar de Nürburgring in Duitsland, om er op het circuit te gaan rijden.”

Roekeloos

C. gaf de feiten toe, maar betwistte wel dat hij het verkeer ernstig zou gehinderd hebben en ook een voetganger in gevaar zou hebben gebracht. “De hinder heeft nauwelijks een minuut geduurd”, zegt zijn advocate, “en van een voetganger heeft hij geen weet.” De rechter was niet mals voor de jonge automobilist. “Uw rijgedrag was roekeloos. Stel dat je uit de bocht gaat, wat kunnen de gevolgen dan niet zijn?” C. stond een beetje bedremmeld te luisteren. Op 2 december weten hij en Thomas T. welke straf ze krijgen.