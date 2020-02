Geurhinder mogelijk door stormschade bij compostbedrijf LSI

10 februari 2020

17u18

Bron: LSI 0 Roeselare De stevige rukwinden van storm Ciara hebben ook bij compostbedrijf Karel Sterckx in Rumbeke (Roeselare) voor schade gezorgd. Grote zijpanelen sneuvelden onder het gebeuk. Het bedrijf plant snelle herstellingen, maar vraagt de buurt begrip voor eventuele geurhinder.

Actiecomité Leefbaar Rumbeke trok in 2010 ten strijde tegen enkele bedrijven in de kanaalzone die voor geurhinder zorgden. Een van de geviseerde bedrijven was de producent van grondstoffen voor de champignonteelt Karel Sterckx langs de Kachtemsestraat in Rumbeke.

De firma investeerde drastisch om de geurhinder in te perken en streefde de voorbije jaren ook een goed nabuurschap na. Het liet maandag dan ook niet na om de buurt te informeren van de stormschade die het leed, omdat die ervoor zou kunnen zorgen dat er op bepaalde ogenblikken opnieuw geurhinder optreedt. Herstellingen worden volop voorbereid, waardoor de belangrijkste gaten deze week nog opnieuw luchtdicht zouden moeten worden.