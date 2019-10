Gesprongen waterleiding veroorzaakt aanzienlijke schade in labo AZ Delta Valentijn Dumoulein

Roeselare Een gesprongen waterleiding heeft dinsdag heel wat schade veroorzaakt in het laboratorium van de nieuwbouw van AZ Delta. Meerdere toestellen zijn beschadigd. Of het incident een impact heeft op de openingsdatum is nog niet duidelijk.

Door een probleem met de waterleiding kwamen het labo en de apotheek in de nieuwbouw onder water te staan. “Het is onduidelijk hoe dit is kunnen gebeuren”, vertelt woordvoerster Kristien Beuselinck van AZ Delta. “In de apotheek is de schade beperkt, maar in het labo was die wel aanzienlijk. Meerdere toestellen zijn beschadigd. Hoe groot de schade is, weten we nog niet.”

Enkele weken geleden raakte al bekend dat de vooropgestelde openingsdatum van half november niet gehaald zou worden. De aannemer vindt niet genoeg geschikte arbeiders om het ziekenhuis af te werken. Voorlopig staat de nieuwe openingsdatum op februari of maart 2020 gepland. Of dit voorval impact heeft op die openingsdatum is ook nog niet duidelijk. “Volgende week of uiterlijk de week erna wordt de nieuwe openingsdatum bepaald en dan zal duidelijk zijn of de schade in het labo daar een impact op heeft”, besluit de woordvoerster.