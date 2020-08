Geslaagde ‘bubbelzomer’ voor Roeselaarse vakantiewerkingen: “1.435 kinderen een onvergetelijke zomer bezorgd in 115 bubbels” Charlotte Degezelle

28 augustus 2020

16u40 1 Roeselare 1.435 kinderen hebben dankzij de vakantiewerkingen van stad Roeselare een onvergetelijke vakantie beleefd. Door de coronacrisis moesten die net voor de zomer nog volledig hertekend worden. In totaal vond de vakantiewerking plaats in 115 bubbels.

Onder de noemer Zapper voorziet stad Roeselare tijdens alle schoolvakanties een groot vakantieaanbod. Maar deze zomervakantie verliep alles toch anders dan anders. “Toen eind mei duidelijk werd dat kampen en speelpleinwerkingen zouden kunnen plaatsvinden, werd achter de schermen hard gewerkt om alles haalbaar te maken”, vertelt jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V). “Hierbij zetten we een reeks principes voorop: iedereen doet mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan, werking in bubbels van 50, opzetten van noodprocedures, tal van hygiënische maatregelen en het volgen van specifieke richtlijnen.”

Gedecentraliseerde speelpleinwerking

De grootste aanpassingen werden doorgevoerd bij de centrale Speelpleinwerking Speelodroom. Zo werd er elke week speelpleinwerking georganiseerd in zes bubbels op vier verschillende locaties. Er werden permanent 225 plaatsen ter beschikking gesteld. Deze waren elke week zo goed als volzet. “Ook dit jaar waren tieners welkom op de speelpleinwerking”, weet de schepen. “Zij hadden hun eigen bubbel en bouwden een leuk ‘clubhuis’ in de oude bibliotheek De Vriendschap. Ze maakten er een zelfgemaakt strand, speelden lasergames, trokken soms de stad in en af en toe was er ook eens tijd om te chillen.” Tijdens de eerste twee weken van de zomervakantie wordt er ook steeds speelpleinwerking georganiseerd in Oekene en Beitem. “Ook deze werking in bubbels was zo goed als uitverkocht. Op beide locaties vond ook een afsluitfeestje plaats. Babbeloe, de speelpleinwerking voor kinderen met een beperking die georganiseerd wordt door VOC Opstap samen met de stad, week omwille van corona uit naar basisschool De Brug. Ook hier werd het maximum aantal inschrijven bereikt.”

Ontdubbelde kampen

Naast de speelpleinwerkingen werden in juli en augustus ook 39 kampen georganiseerd. “Dit zijn zowel themakampen, sportkampen als sport- en spelkampen. Doelgroep was zowel kleuter, lager als tieners. Een aantal kampen moesten ontdubbeld worden om tot een vlotte bubbelwerking te komen. Zo goed als alle kampen waren uitverkocht.”

De Roeselaarse vakantiewerkingen konden op 1.435 unieke deelnemers rekenen. 759 kinderen namen deel aan de speelpleinwerking, 702 aan de kampen. “Over de volledige vakantie werd er gewerkt in 115 bubbels. Topmoment was de tweede vakantieweek met 18 verschillende bubbels. En neen, het aantal liter zeep om de handjes te wassen kon bij nader onderzoek niet achterhaald worden”, lacht Koen Verledens, diensthoofd Publiekswerking. “Dit alles werd gedragen door een ploeg van vrijwilligers, jobstudenten, lesgevers en beroepskrachten. Zonder hen is de uitbouw van zo’n werking niet mogelijk. Afgelopen vakantie konden we rekenen op een sterk team van ongeveer 150 vrijwilligers, jobstudenten en lesgevers. Zij vormden een geolied team om de kinderen steeds opnieuw een onvergetelijke dag te bezorgen. Omdat we het belangrijk vinden om onze vakantiewerkingen steeds beter te maken, wordt er opnieuw een bevraging naar ouders uitgestuurd om zo te polsen naar hun ervaringen.”