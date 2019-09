Germana blaast 102 kaarsjes uit: “Het geheim van mijn leeftijd? Elke dag een Arabier drinken” Sam Vanacker

12 september 2019

15u27 4 Roeselare Germana Passchyn vierde donderdag haar 102de verjaardag samen met haar familie in restaurant De Ooievaar in Roeselare. Germana, of ‘moes’ zoals ze door haar familie genoemd wordt, is ondanks haar hoge leeftijd nog heel goed bij de pinken. “Hoe ik zo’n hoge leeftijd bereikt heb? Niet doodgaan helpt. En door elke dag een Arabiertje te drinken van de Dolle Brouwers.”

Germana werd geboren in Gistel op 12 september 1917 en was tijdens haar loopbaan onderwijzeres bij de Grauwe Zusters in Roeselare. “Ik stond eerst voor het zesde studiejaar van de school, maar na mijn huwelijk in 1943 was het gedaan met lesgeven. In die tijd konden getrouwde vrouwen niet blijven werken. Na de dood van mijn man in 1963 ben ik terug in het onderwijs gestapt. Alles samen ben ik dertig jaar onderwijzeres geweest.”

Hetgeen waardoor Germana echter het meest bekend raakte begon pas na haar pensioen. Toen ging ze werken bij de brouwerij van haar zoon Kris in Esen. Ze gaf er vol overgave elke week drie rondleidingen aan binnen-en buitenlandse toeristen. Dat deed ze tot haar 95ste. “Zelfs bij de collega’s is ze nog altijd gekend als een fenomeen”, vertelt schoondochter Els. “We zijn net terug van een bierfestival in Italië en daar kwamen tientallen mensen ons vragen hoe het met ‘Moes’ gesteld was. Haar honderdste verjaardag hebben we trouwens in de brouwerij gevierd. En zowat elke zondag komt ze nog op bezoek.”

Sinds drie jaar verblijft Germana in WZC De Hovenier in Rumbeke, waar ze nog heel regelmatig bezocht wordt door haar familie. Al zit ze zelf ook niet stil. “Elke woensdag ga ik nog de krant voorlezen bij een slechtziende vroegere buurman van op de wijk ‘t Motje”, vertelt ze. “Het geheim van een hoge leeftijd? Niet doodgaan helpt. Al kan het feit dat ik elke dag een Arabier drink er ook wel voor wat tussen zitten.”

Germana en wijlen André Herteleer kregen vier kinderen. Die zorgden voor twaalf kleinkinderen en ondertussen zijn er ook al tien achterkleinkinderen.