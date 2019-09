Gerestaureerde Augustijnenkerk te bezoeken op Open Monumentendag CDR

02 september 2019

Het Klein Seminarie werkt mee aan Open Monumentendag. Op zondag 8 september zetten ze de deuren van de gerestaureerde Augustijnenkerk langs de Zuidstraat wagenwijd open voor het publiek van 11.30 tot 15.30 uur. Er is een toelichting met gidsen voorzien die start om 13.30, 14.15 of 15 uur. De kerk van het Klein Seminarie is gebouwd tussen 1725 en 1737 door de paters Augustijnen die sinds 1641 humaniora-onderwijs aan jonge mensen gaven en de jarenlange restauratie ervan werd dit jaar afgerond. Een bezoek aan de kerk brengt het verhaal van een historisch monument vol betekenis: bouwgeschiedenis en restauratie, kunstschatten, gebedshuis ... De Augustijnenkerk is op vandaag een ruimte voor levensbeschouwing en spiritualiteit, een nieuwe ruimte met traditie en toekomst.