Georgina blaast 100 kaarsjes uit in Waterdam Valentijn Dumoulein

10 juli 2020

16u33 1 Roeselare Dankzij Georgina Vanlake was het vrijdagnamiddag groot feest in rusthuis Waterdam. De kwieke senior vierde er haar honderdste verjaardag in het bijzijn van haar familie en kreeg ook een delegatie van het stadsbestuur over de vloer.

Georgina werd een eeuw geleden geboren in Rumbeke en komt uit een gezin met drie kinderen. Later trad ze in het huwelijksbootje met Constant Christiaens en samen ze kregen ze één zoon Pierre, die nu 69 jaar is. Ze heeft ook een kleindochter, die in Nederland woont en die voor het feest naar Roeselare was afgezakt. “Als koppel gingen we geregeld op reis en we werkten beiden graag in de tuin”, vertelt Georgina. “Het geheim van mijn lang leven? Ik weet niet of dat echt bestaat, maar ik heb tot mijn 55ste altijd hard gewerkt in spinnerij Dumon-Wyckhuyse. Misschien dat die ingesteldheid wel hielp.”

Georgina kwam in maart 2019 in Waterdam wonen. “Ik ben hier graag onder de mensen en ben nog lid van Okra”, vertelt ze. “We gaan geregeld kaarten met een vast groepje in Ten Elsberge. Mijn grootste wens was om in Waterdam een feest te kunnen geven en ik ben blij dat dit toch gelukt is.”