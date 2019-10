Genomineerden Horeca Awards zijn bekend CDR

10 oktober 2019

14u37 2 Roeselare De Horeca Awards worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Het organiserende comité maakte donderdag de genomineerden in de vijf verschillende categorieën bekend.

Kanshebbers in de categorie Beste Restaurant zijn Gastro Henri, b’artiste, Eethuis De Steeg, Weinbeisserei en Maison Marie. Voor de award Beste Tea-Room/Brasserie zijn De Koornbloem, ARhus Café, Tastoe, De Zoete Wever en Nowme genomineerd en Jimmy’s Fritshop, Derry’s Frituur, West-Friet, Prinsenhof en Shifters zouden wel eens uitgeroepen kunnen worden tot Beste Frituur.

In de categorie Beste Café kan er gestemd worden op ’t Hoekske, De Elleboog, De Lange Giraf, Mojo en ’t Motje. Nieuwe categorie is tot slot die van Beste Starter. Hiervoor komen Koerskaffee, Mooma, Brasserie Flandria, De Zoete Wever, Offside Bar, Twenty-Seven, De Overburen, Derry’s Frituur, Cirque en Merl’O in aanmerking.

Stemmen op je favorieten kan tot en met 10 november op poll.app.do/horeca-awards-2019. De stemmen van het publiek tellen mee voor de helft van de punten, voor de andere helft kan tijdens de uitreiking zelf gestemd worden. Die vindt plaats op 13 november in de VIP Lounge van KSV Roeselare.