Gemeente- en OCMW-raadszitting in RADar CDR

16 juni 2020

17u29 2

De gemeente- en OCMW-raadszitting van juni wordt historisch. De voorbije maanden vond de zitting digitaal plaats door de coronacrisis, maar deze maand komen de raadsleden op maandag 29 juni voor het eerst opnieuw fysiek bijeen. Dit echter niet in de gemeenteraadszaal in het stadhuis, maar in RADar, het nieuwe leer- en innovatiecentrum van AZ Delta op campus Rumbeke. Op die locatie kan de veiligheid en afstand gegarandeerd worden. Eveneens opvallend is dat de raadszitting in juni traditioneel op een dinsdag georganiseerd wordt om niet samen te vallen met Batjesmaandag. Doordat het dit jaar geen traditionele maar Bubbelbatjes worden, vindt de zitting deze keer wel plaats op maandag.