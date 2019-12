Gekapte bomen Dammestraat Oost worden volgend jaar vervangen CDR

12 december 2019

In de Dammestraat Oost worden deze week dertig bomen gekapt die niet langer levensvatbaar zijn. Volgend jaar worden nieuwe exemplaren aangeplant omdat er in de eerste helft van volgend jaar in dezelfde buurt ook nutswerken zullen plaatsvinden. Tijdens die werken worden, in opdracht van de nutsmaatschappijen, de bestaande leidingen en aansluitingen van elektriciteit, gas, water en telecom vernieuwd. Pas na die werken worden de nieuwe bomen voorzien. Roeselare meldt dat er enkele weken voor de start van de werken een infovergadering voor de buurt georganiseerd wordt.