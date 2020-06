Gehaaste studente stoort zich niet aan snelheidsbeperking op snelweg VHS

17 juni 2020

10u21 0 Roeselare Een studente heeft van de politierechter tien dagen rijverbod gekregen omdat ze veel te snel reed in de werfzone van de pas afgeronde werken op de E403 in Roeselare. Ook tientallen andere automobilisten werden beboet.

S.D. werd op 27 oktober rond 21.45 uur geflitst toen ze met de bedrijfswagen van haar vader te snel reed op de E403 in Roeselare. Daar was de snelheid toen al enkele maanden beperkt tot 70 kilometer per uur, omwille van ingrijpende wegenwerken. Om automobilisten te blijven motiveren om zich te houden aan de maximumsnelheid, werd nu en dan de zogenaamde ‘superflitspaal’ opgesteld bij het begin van de werfzone. Met resultaat, want tientallen automobilisten liepen tegen de lamp.

Bijna dubbel zo snel

Ook studente S.D. liet zich verrassen en nestelde zich met gemak in de top van de overtreders. Ze reed liefst 132 kilometer per uur in de werfzone, bijna dubbel zo snel dus als toegelaten. Naast het rijverbod van tien dagen leverde het haar ook een boete van 400 euro op. Automobilisten die minder zwaar in de fout gingen, kregen dezelfde boete maar slechts acht dagen rijverbod. De werken op de E403 in Roeselare zijn sinds kort afgerond. Je mag er nu opnieuw 120 rijden.