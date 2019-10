Exclusief voor abonnees Geert wil marathon lopen in elk land van de Europese Unie: “Nog acht te gaan en die koppel ik aan het goede doel” Valentijn Dumoulein

05 oktober 2019

19u06 0 Roeselare Drukker Geert Malysse (50) liep de voorbije vijftien jaar liefst 26 marathons, maar nog is zijn loophonger niet gestild. Hij stelde zich tot doel om onder de noemer Euro City Run in elk land van de Europese Unie een marathon te lopen. De meeste landen kon hij de voorbije drie jaar afwerken, maar nu blijven er nog acht over. De komende twee jaar wil hij die voor het goede doel afwerken, te beginnen met de marathon in Boedapest volgende week.

Geert speelde vroeger voetbal in competitieverband, tot trainen er door zijn studies niet meer van kwam. Later ontstond onder vrienden op een terrasje in Parijs het wilde idee om eens een marathon te lopen”, begint hij zijn verhaal. “In een tijdschrift las ik toen een artikel over de Managers Marathon Club, over een groep ondernemers die samen marathons loopt. Ik nam contact op met de coördinator van de club, maar ik woog toen ongeveer honderd kilogram en hij weigerde me te begeleiden tenzij ik 18 kilo zou afvallen. Ik heb toen negen maand als een konijn geleefd en haalde mijn doel, waardoor ik in november 2004 mijn eerste marathon in New York kon lopen.”

Marathon Majors

Niet veel later volgde de marathon van Berlijn. “Daarna stelde ik me tot doel de Marathon Majors te voltooien. Dat betekende dat ik naast New York en Berlijn ook in Boston, Chicago, Londen en Tokyo ben gaan lopen. Ik had de smaak te pakken en stelde mij tot doel om in alle 28 deelstaten van de Europese Unie een marathon te lopen.

