Geert Broeckaert en SV Rumbeke staan voor nieuwe uitdaging: “Bewijzen dat we eerste provinciale waard zijn” Philippe Bourez

07 september 2020

14u42 0 Roeselare Na twee topseizoenen in tweede provinciale maakt SV Rumbeke straks weer deel uit van het peloton eersteprovincialers. Na het behalen van de titel in tweede B kan het team van coach Geert Broeckaert straks opnieuw aan de slag op het hoogste provinciale vlak. En dat met een haast ongewijzigde kern.

Zondag eindigde het bekerverhaal van Rumbeke op het veld van tweedenationaler Zwevezele. Coach Geert Broeckaert zag zijn jongens met 4-0 onderuitgaan. “Een logisch verlies, want het klassenverschil was meteen merkbaar. De jongens speelden een meer dan verdienstelijke partij, maar moesten hun meerdere erkennen in een in alle opzichten beter Zwevezele.”

Competitie-opener uitgesteld

“Het was voor ons, één week voor de start van de competitie, in elk geval een leerrijke match. Komende zaterdagavond stond in principe onze eerste competitiematch gepland thuis tegen Blankenberge, maar omdat de kustploeg zich voor de volgende bekerronde wist te plaatsen, wordt die eerste competitiematch uitgesteld naar een later moment. Beide teams moeten nog een nieuwe datum weten te vinden. De kans bestaat dat er volgende week woensdag wordt gespeeld, maar dat is dus nog koffiedik kijken.”

Nieuw avontuur

SV Rumbeke start straks aan een nieuw avontuur op het hoogste provinciale niveau. “We zijn klaar voor eerste provinciale”, gaat de Rumbeekse oefenmeester voort. “We hebben twee prima jaren in tweede provinciale achter de rug, maar in die twee seizoenen was er wel ontzettend veel druk. SV Rumbeke wilde immers zo snel mogelijk de verloren plaats in eerste provinciale weer innemen. Nu is het aan ons om te bewijzen dat we een vaste stek in eerste provinciale ook waard zijn.”

“De kern bleef intact en dat is een heel belangrijk pluspunt”, aldus nog Broeckaert. “De spelers tonen een prima mentaliteit en gaan er wekelijks volledig voor. Met een dergelijke kern starten is alvast een bonus. We hebben ons dan ook enkel maar in de breedte versterkt met de komst van Naigel Vanfleteren en Yoric Volckaert. En met Wannes Vanhecke haalden we ook nog een jonge speler erbij, want bij SV Rumbeke krijgt de jeugd uiteraard voort volop zijn kans.”