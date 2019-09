Geen voetbaltraining voor de jeugd van KSV Roeselare? Dan boksen we toch een rondje, zeker?! Valentijn Dumoulein

11 september 2019

19u13

Bron: VDI 2 Roeselare De perikelen rond het faillissement van KSV Roeselare zorgen ook voor heel wat onduidelijkheid bij de jeugdwerking van de voetbalclub. Hoewel het eerste elftal gisterenochtend op eigen verantwoordelijkheid toch de grasmat voor een training betrad, speelden de spelertjes van de U10 op veilig. Zij kregen van een van de papa’s een boksinitiatie in zijn Sugar Boxing Club.

Hoewel curator Yves François meldde dat er binnen clubverband niets mocht gebeuren, ging de eerste ploeg dinsdag toch trainen. “Niet op verantwoordelijkheid van de curator en dus is na overleg beslist dat ze bij de U10 dat risico niet zouden nemen”, vertelt papa Dominiek Dejonghe, wiens zoontje Arno bij KSVR voetbalt. “Het ziet er niet naar uit dat hun match van nu zondag tegen Anderlecht gespeeld mag worden, maar om de jongens toch fit te houden heb ik voorgesteld een alternatieve training in mijn Sugar Boxing Club te organiseren. De trainers vonden het een goed idee en een mooi signaal dat we toch met onze jeugdspelers begaan zijn.” Zo geschiedde. Woensdagavond kwamen de spelers samen in de club om in plaats van ballen te passen en looplijnen in te oefenen dit keer de basisregels van de bokskunst te beoefenen. KSV Roeselare mag dan wel even ko zijn, de jeugd blijft alvast scherp.