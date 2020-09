Geen vergunning voor Krottegemse Rommelmarkt door stijgende coronacijfers: “Gezondheid van vrijwilligers en bezoekers boven alles” Charlotte Degezelle

29 september 2020

11u14 4 Roeselare Ondanks alle inspanningen om een coronaproof jubileumeditie op poten te zetten, besliste de stad Roeselare om de nodige vergunningen niet te verlenen. Het coronavirus en de stijgende besmettingscijfers zorgen dat de rommelmarkt niet op een veilige manier kan georganiseerd worden. Dit betekent dat de Krottegemse Ransels genoodzaakt zijn om de 30e editie van hun rommelmarkt op zondag 4 oktober te schrappen.

Slecht nieuws voor de Krottegemse Ransels, organisator van de Krottegemse Rommelmarkt. Vorige week kondigden ze nog aan dat ze op zondag 4 oktober uitpakten met de 30e editie van hun rommelmarkt op de wijk over statie. Die zou gepaard gaan met een hele reeks maatregelen om het gebeuren coronaproof te laten plaatsvinden. Maar nu besliste de stad er anders over en reikt de nodige vergunningen niet uit. Dit na een evaluatie van de ingediende plannen samen met de politie en de veiligheidsdiensten. “De aanvraag door de Krottegemse Ransels werd, ondanks hun eigen voortijdige communicatie, door de stad nooit vergund”, zegt burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Gezien de negatieve adviezen van politie en veiligheidsdiensten, maar ook gelet op de huidige stijgende besmettingscijfers zou het niet verantwoord zijn de rommelmarkt toe te laten.”

Moeilijk controleer- en beheersbaar

De burgemeester geeft mee dat alles grondig bekeken werd, maar dat al snel duidelijk werd dat een veilige editie niet kon worden gegarandeerd ondanks de inspanningen en het vele voorbereidende werk van de organisatoren en de vrijwilligers. ”Er kunnen namelijk op geen enkele manier bepaalde regels, zoals de anderhalve meter afstand houden, gehandhaafd worden. Ook de mogelijke wachtrijen van bezoekersstromen bleken zeer moeilijk controleerbaar en beheersbaar om de rommelmarkt veilig te organiseren. Met het stadsbestuur hopen we dat de rommelmarkt in 2021 als vanouds opnieuw kan georganiseerd worden. Maar op dit moment stellen stad en veiligheidsdiensten de gezondheid van de vrijwilligers en de bezoekers boven alles.”

Pijn in het hart

Bij de organisatie van de rommelmarkt reageren ze teleurgesteld. “Het is met pijn in het hart dat we het resultaat van alle inspanningen van de voorbije weken en maanden zien verloren gaan”, zegt voorzitter Frank Wauters. “We vonden het belangrijk te trachten de Krottegemse Rommelmarkt ondanks Covid-19 te laten doorgaan. Zoals met alle andere activiteiten in het kader van Eté Indien Krottegem was het de bedoeling onze wijk op de kaart te plaatsen en Krottegem, de Krottegemnaars en iedereen met een hart voor Krottegem in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken, maar corona heeft er anders over beslist. Met vandaag 98 nieuwe besmettingen op 100.000 in Roeselare zit onze stad zo goed als in code rood. Enkele buurgemeenten zoals Ledegem, Staden, Zonnebeke en Meulebeke kleuren rood. In deze omstandigheden is het beter geen enkel risico te nemen.”

18 april 2021

2020 is voor iedereen een jaar om snel achter ons te laten, maar de Krottegemse Ransels beloven er in 2021 opnieuw op volle kracht te staan. “Dit natuurlijk indien Covid-19 het toelaat”, zegt Frank. “Op 18 april plannen we dan eindelijk de 30e Krottegemse Rommelmarkt, groter dan ooit. Tijdens het Hemelvaartweekend van 12 tot en met 16 mei beloven we bruisende Krottegemse Feesten en ergens in de zomermaanden het Krottegems Bierfeest. En deze kalender is zeker nog niet volledig!”