Geen verder onderzoek meer naar schriftvervalsing twaalf jaar na ongeval LSI

24 januari 2020

14u32

Bijna twaalf jaar nadat haar zoon met zijn bromfiets levensgevaarlijke verwondingen opliep bij een ongeval in Roeselare kreeg Brigitte De Pauw uit Roeselare van minister van Justitie Koen Geens te horen dat er geen verder onderzoek meer komt naar een klacht wegens schriftvervalsing. Volgens De Pauw is tijdens het onderzoek een verhoor vervalst.

Bromfietser Pierre Hemelrijck reed op 7 augustus 2008 zonder lichten in de Smedenstraat in Roeselare. Tijdens een politie-achtervolging knalde hij tegen een boom en liep hij levensgevaarlijke verwondingen op. De hamvraag van het onderzoek was altijd of de jongeman ten val was gekomen omdat de agenten al rijdend de deur van de combi hadden geopend. De agenten ontkenden dat en werden gesteund door een verslag van een gerechtsdeskundige. Die concludeerde dat er geen contact was geweest tussen de combi en de bromfietser. De agenten werden dan ook vrijgesproken.

Verhoor verdwenen, daarna ingekort

Volgens De Pauw was de conclusie van een eerdere expertise net het tegengestelde en gebeurden tijdens het proces onregelmatigheden. Ze stapte zonder hulp van een advocaat naar het hof van Cassatie, maar kreeg ongelijk. Daarmee was de kous voor de vrouw nog niet af. “Een jongen vertelde me dat een van de agenten in zijn basketbalclub had toegegeven dat hij opzettelijk mijn zoon ten val had gebracht”, vertelt Brigitte. “Het kwam tot een verhoor van die jongen, maar dat is plots verdwenen. Toen het later weer boven water kwam, ontbrak er een pagina, was het niet ondertekend en bleek het ook veel korter dan het originele verhoor. Daarom diende ik in 2015 klacht in voor schriftvervalsing.”

Dagboek

Via de Kortrijkse onderzoeksrechter passeerde het dossier de raadkamer om uiteindelijk bij het parket-generaal te belanden. Dat klasseerde het onderzoek. Maar ook daar legde Brigitte zich niet bij neer. Samen met haar advocaat Hans Rieder - de zevende advocaat al die ze onder de arm nam - vroeg ze de minister van Justitie zijn injunctierecht te gebruiken en het onderzoek verder te zetten. De minister heeft nu besloten niet tussen te komen en verwees naar de beslissing van het parket-generaal. “De minister kan zijn positief injunctierecht alleen maar gebruiken als het openbaar ministerie voordien geen acties heeft ondernomen”, maakt zijn woordvoerder duidelijk. “Er is in België een strikte scheiding der machten.” Dinsdag beraadt Brigitte zich of ze verdere stappen neemt. Ze broedt op plannen om een dagboek over haar twaalf jaar durende lijdensweg bij justitie uit te geven.