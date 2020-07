Geen traditionele Sint-Maartensstoet in november door corona, maar organisatie denkt na over veilig alternatief CDR

02 juli 2020

14u03 0 Roeselare De coronacrisis heeft ook het Sint-Maartencomité doen nadenken over de jaarlijkse Sint-Maartensstoet. Het staat zo goed als vast dat het Sint-Maartensfeest in november niet in zijn traditionele vorm zal plaatsvinden.

“Er zijn nog teveel onduidelijkheden. Komt er een tweede golf? Worden de coronamaatregelen verder versoepeld? Wat wordt weer toegelaten?”, legt het comité uit. “Ondanks alle onzekerheden willen we toch met een waardig en veilig alternatief naar buiten komen. Maar alles is uiteraard onder voorbehoud en hangt af van de verdere evolutie van het coronavirus. Het is voor ons al duidelijk dat er dit jaar geen avondwandeling zal zijn. We hopen echter wel een ‘uitdagende’ stoet te kunnen organiseren, waar we vooral aandacht willen besteden aan de Ardooise kinderen en verenigingen. We zetten verder alles op alles om de kinderen een mooie kindernamiddag aan te bieden.” Het comité belooft meer details te geven in september.