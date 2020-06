Geen terrasjesweer, maar bij In Den Trap vinden ze dat niet zo erg: “Het biedt ons de kans om in te lopen en bij te sturen” Charlotte Degezelle

12u23 0 Roeselare Met het oog op een veilige heropening van de horeca nemen de terrassen op het Stationsplein meer oppervlakte in dan ooit. Door de regen blijven die echter grotendeels leeg. Maar Gerdi Vermeulen van café In Den Trap vindt dit voorlopig geen drama. “Ik heb zelfs liever dat het nog even niet bloedheet is”, zegt hij.

“Dat geeft ons de kans om wat in te lopen en bij te sturen waar nodig. Tegen het weekend zal alles dan op wieltjes lopen. Ik geloof echt dat het bij goed weer vrij snel volle bak zal zijn. Maar we zijn in een nieuw tijdperk verzeild met minder capaciteit en met verplichte mondmaskers.”

Gezellig

Maandagmorgen waren de klanten er alvast als de kippen bij. In Den Trap opende de deuren om 9.30 uur, maar de eerste klant bood zich al om 9 uur aan. “Omdat ik veel te vroeg was, ben ik dan maar snel nog enkele boodschappen gaan doen”, lacht Giuseppe D’Amico. “Ik kom hier eigenlijk niet zo vaak, maar toch heb ik het gemist. Ik moest en zou deze ochtend dan ook een koffie komen drinken. Ik ben blij te zien dat het café er eigenlijk niet zo anders uitziet. Op tafels die niet gebruikt mogen worden, liggen blaadjes en dat oogt toch wat gezelliger dan een half leeg café waar heel wat tafels zijn weggehaald.”