Geen straf voor vuistslag tijdens zaalvoetbalwedstrijd LSI

03 juni 2019

18u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Roeselare Een 24-jarige jongeman uit Roeselare kreeg van de rechter geen straf omdat hij tijdens een zaalvoetbalwedstrijdje een slag uitdeelde aan een tegenstander. Hij moet wel een schadevergoeding van 400 euro betalen.

Tijdens een beladen match tussen twee amateurploegen in de sporthal aan de Expohallen in Roeselare ontstond halfweg oktober 2017 een schermutseling. Dat gebeurde toen de scheidsrechter het spel na een discutabele fase stillegde. Bij de schermutseling incasseerde een doelman een flinke klap op zijn neus. “Ze stond helemaal scheef maar ik slaagde er zelf in om ze gedeeltelijk weer recht te zetten”, zegt de man die vandaag nog altijd verontwaardigd is over wat hem overkwam. “Ik snap niet dat iemand zo over de rooie kan gaan. Nooit meegemaakt in meer dan twintig jaar voetbal.”

Enkele getuigen verklaarden dat de doelman langs achter werd aangevallen door V.N. Maar die beweert dat hij het slachtoffer enkel een duw gaf toen die aanstalten maakte om een andere voetballer te lijf te gaan. Zijn advocaat gaf wel toe dat de man een vuistslag uitdeelde. “Een sorry en de betaling van de medische kosten had allicht een rechtszaak kunnen vermijden”, bedacht de rechter. Beide mannen knikten. “Ik voelde mij bedreigd, het ligt helemaal niet in mijn aard om zo’n dingen te doen”, aldus V.N., die na het incident tien wedstrijden geschorst werd.