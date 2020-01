Geen straf voor Antwerpse leverancier voor klappen aan agent in winkelstraat LSI

13 januari 2020

13u38

Bron: LSI 0 Roeselare De 45-jarige Antwerpse leverancier van AS Adventure in de Ooststraat in Roeselare die op 31 oktober na een discussie slaags raakte meteen agent, heeft maandag van de rechter in Kortrijk de gunst van de opschorting gekregen. Dat betekent dat de slagen bewezen zijn maar hij er geen straf voor krijgt. Het strenge signaal tegen geweld op hulpverleners dat de openbare aanklager had gevraagd, kwam er evenwel niet.

Rond 14u kwam die namiddag het verkeer in het centrum van de stad plots muurvast te zitten. Een dubbel geparkeerde vrachtwagen in de Ooststraat – de grootste winkelstraat van de stad – bleek aan de oorzaak te liggen. Een inspecteur van de politiezone Riho vroeg de Antwerpse chauffeur Kazim G. zijn vrachtwagen te verplaatsen en gaf de man ook een boete. Dat zorgde al voor discussie. Toen alles afgehandeld was en de inspecteur wou wegrijden, sloeg de Antwerpenaar met de hand op de combi en bleef voor het voertuig staan. Toen de inspecteur uitstapte, kwam het tot een schermutseling. De agent kreeg een klap in het gezicht. “Omdat de agent overdreven agressief reageerde op onze banale discussie”, vond Kazim G. “Ik gaf hem in een reflex een klap in het gezicht omdat hij me te hardhandig in een wurggreep nam.” De agent stelde zich geen burgerlijke partij en vroeg dus geen schadevergoeding.