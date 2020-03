Geen RSL Jazz en ook kunstproject ‘Sounds of our Cities’ drukt pauzeknop in CDR

20 maart 2020

Steeds meer evenementen worden uitgesteld. Ook in de wijk Krottegem. RSL Jazz gaat dit jaar niet door. De organisatoren vinden dat er te veel onzekere factoren zijn en focussen op een nieuw jazzfestival in 2021. Ook het Europees kunstproject ‘Sounds of our Cities’, waarvoor er sinds vorige maand enkele sociologen en kunstenaars in de vroegere bibliotheek De Vriendschap en in containers op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt vertoeven, is tijdelijk stopgezet.