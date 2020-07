Geen Roulers Garros by Sportline door corona: “Hopelijk wel volgend jaar, maar we prikken nog geen datum” CDR

30 juli 2020

De organisatoren achter Roulers Garros by Sportline, het padeltornooi met dagdisco dat op zaterdag 8 augustus zou plaatsvinden op de terreinen van sportcentrum Vision 21 in de Vierwegstraat, trekken met pijn in het hart de stekker uit hun organisatie. “Wij, en onze sponsors, geloofden echt in ons concept dat uniek is in de ruime regio”, vertellen Tristan Debusseré, Simon Dedecker, Stan Vandepitte en Frederik Dejonghe. “Het padeltornooi, waar ongeveer 100 sportievelingen konden aan deelnemen, was op enkele minuten volzet en ook voor het feestgedeelte hadden honderden mensen zich aangemeld. Aanvankelijk zou Roulers Garros by Sportline plaatsvinden op 26 juni, net na de examens. Maar door de coronacrisis schoven we al op naar 8 augustus. We bleven heel lang hopen dat die datum een haalbare kaart zou zijn, zeker omdat we veel jongelui toch wat plezier wilden bieden tijdens deze coronazomer. Padel spelen kan volledig coronaproof en we dokterden ook uit hoe we het gebeuren veilig zouden kunnen laten verlopen. We informeerden zelfs voor een ontsmettingscontainer.” Maar begin deze week beseften de organisatoren dat hun concept niet meer toch z’n recht zou komen door de vele coronamaatregelen. “We moesten gewoon eerlijk zijn tegenover onszelf en ook de sponsors oordeelden dat annuleren de verstandigste keuze zou zijn. Na de Nationale Veiligheidsraad van maandag hakten we de knoop door en maar goed ook, want ondertussen zijn er lokaal bijkomende maatregelen waardoor we ons event sowieso hadden moeten afzeggen. We hopen om Roulers Garros by Sportline volgend jaar net na de examens en als inzet van de zomer te kunnen organiseren, maar prikken voorlopig nog geen nieuwe datum.”