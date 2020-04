Geen Roeselaarse Batjes in de vertrouwde vorm: lightversie of Winterbatjes als mogelijk alternatief Charlotte Degezelle

16 april 2020

13u28 9 Roeselare De Roeselaarse zomer wordt er eentje zonder de vertrouwde Batjes. Dat besliste de coronataskforce donderdagochtend. Afhankelijk van mogelijke verfijningen van de huidige maatregelen wil Roeselare tijdens het Batjesweekend toch graag een commercieel event op poten zetten. Ook wordt er nagedacht over een winterse editie van de Batjes.

Premier Wilmès maakte woensdagavond bekend dat de Nationale Veiligheidsraad besliste dat er in de strijd tegen het coronavirus tot eind augustus geen massa-evenementen mogen georganiseerd worden. “Wij volgen de richtlijnen van de federale overheid”, opent burgemeester Kris Declercq (CD&V). “Dat betekent dat de Batjes eind juni niet kunnen doorgaan zoals normaal. Vandaag kan ik stellen dat het Vat van Rodenbach, de traditionele opener van de festiviteiten, en ook alle optredens, zoals bijvoorbeeld het festival Plein Publique in het Noordhof, geannuleerd zijn.”

Groots eindejaarsfeest

Maar de Roeselaarse Batjes, die dit jaar op 26, 27, 28 en 29 juni aan hun 88ste editie toe zouden zijn, zijn een begrip in eigen stad en ook in de rest van de provincie. Die vierdaagse van koopjes en ambiance dan ook onmiddellijk volledig laten varen is niet evident. “In overleg met de vzw Shopping en Centrum Roeselare hebben we de overige Batjesactiviteiten ‘on hold’ gezet”, gaat Declercq verder. “We bekijken of we, in het kader van de verfijning van de huidige maatregelen die er wellicht nog komt, in het vierde weekend van juni toch een commercieel gebeuren kunnen organiseren zonder massatoeloop.” Het worden dus sowieso andere, ongeziene Batjes die misschien wel eenmalig verschuiven naar een ander moment in het jaar. “Een ander idee dat leeft en momenteel wordt uitgewerkt, is de organisatie van Winterbatjes”, zegt de burgemeester. “Misschien kunnen we in het najaar wel een groots Roeselaars eindejaarsfeest organiseren met alle vertrouwde ingrediënten van de Batjes zoals het Vat van Rodenbach.”

Trax Festival

Daarnaast is nu ook al zeker dat het TRAX Festival op zaterdag 29 augustus niet doorgaat. “We bekijken nog of we het festival kunnen uitstellen naar een latere datum”, aldus de burgemeester. Verder zette de taskforce een hele reeks kleinere evenementen tijdens de zomer ‘on hold’. “Het gaat onder meer over de festiviteiten op 11 en 21 juli en de fietsvierdaagse West-Vlaanderens Mooiste van 20 tot en met 23 augustus. Die evenementen annuleren we voorlopig nog niet, maar daarentegen wachten we verdere instructies van de federale overheid af. Voor alle evenementen liggen verschillende scenario’s klaar zodat er snel geanticipeerd kan worden.”