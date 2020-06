Geen rijverbod voor spoedverpleger voor 120 km/u aan wegenwerken E403 Rumbeke LSI

04 juni 2020

14u25

Bron: LSI 6 Roeselare Een 26-jarige verpleger van ziekenhuis AZ Delta heeft donderdag van de Kortrijkse politierechter uitzonderlijk geen rijverbod gekregen. Op 20 september 2019 kon de man met zijn Opel Astra aan de wegenwerken langs de E403 in Rumbeke (Roeselare) aan 120 kilometer per uur geflitst worden.

In de aanloop naar en langs de wegenwerken was een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur geldig. Tientallen automobilisten lieten zich in het najaar 2019 verrassen en moeten het dezer dagen aan de politierechter uitleggen. Verpleger J.T. uit Avelgem was op weg naar het ziekenhuis om een dringend interhospitaal vervoer te begeleiden en vertraagde niet aan de werken. De politierechter hield evenwel rekening met het spoedeisend karakter van zijn verplaatsing en sprak geen rijverbod uit. De verpleger moet wel een boete van 240 euro betalen. Hij is in zijn vrije tijd ook ambulancier bij de dienst 112 in Avelgem.