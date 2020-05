Geen profvoetbal meer voor KSV Roeselare: “Maar eens KSVR-supporter, altijd KSVR-supporter” Charlotte Degezelle

11 mei 2020

19u33 5 Roeselare KSV Roeselare krijgt geen proflicentie van het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Dat betekent dat de club zakt naar eerste amateurklasse. Hoewel de club al het hele seizoen op de sukkel was, en zelfs een weekje failliet, komt dit nieuws hard aan bij de supporters die bleven hopen op witte rook van het BAS. Maar bij velen zit wit-zwart zo diep in het hart dat ze ondanks alles toch hun club trouw willen blijven.

“Afgelopen donderdag verscheen KSV Roeselare voor het BAS nadat de club in eerste fase negatief licentienieuws kreeg vanuit de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond). Daarnet kreeg onze club het nieuws dat het BAS de beslissing van de KBVB (deels) volgt en zo geen licentie toekent aan KSV Roeselare voor het seizoen 2020-2021, en dat voor zowel 1A, 1B. Stamnummer 134 krijgt wel een licentie voor Eerste Amateur”, luidt de officiële communicatie op de website van wit-zwart. Tien jaar nadat KSV Roeselare na vijf opeenvolgende seizoenen in eerste klasse degradeerde, valt de club nu verder terug van 1B naar amateurvoetbal.

Helemaal onverwachts komt het nieuws niet, want KSVR zit al langer in moeilijke papieren. Toch hoopten ze de zwartste bladzijde uit hun geschiedenis te kunnen omdraaien. Maar van het BAS kregen ze maandag nul op het rekest, wat een dolk door het hart van de supporters betekent. Jimmy Huyghe, bestuurslid van supportersclub KSVR Till I Die, is aangeslagen door het nieuws. “Ergens ben ik wel verrast door de uitspraak van het BAS. Zeker omdat we de voorbije dagen zagen dat alle andere ploegen wel een licentie kregen”, zegt hij. “Maar tegelijkertijd werd er al langer gezegd dat het dossier van KSVR niets voorstelde en dat het leek alsof ze lachten met de licentiecommissie. Maar daarom komt het nieuws niet minder hard aan. Ik ben al 15 à 20 jaar supporter van wit-zwart en heb ondertussen zowat alles meegemaakt. Van de gloriejaren in eerste klasse tot nu. Voor mij is het niveau waarop de ploeg speelt niet zo van belang. Zolang ze blijven voetballen zal ik van de partij zijn, want de kameraadschap is wat telt.”

Bezeten door KSVR

Evelyne Vanhaverbeke is op haar beurt al 33 jaar bezeten door KSVR en ondanks alles niet van plan de club in de steek te laten. “Ik had voor dit nieuws gevreesd”, reageert ze. “De berichten dat financieel alles ingelost was en dat het BAS de andere ploegen hun licentie gaf, schonk me wat hoop, maar toch kwam het ‘njet’ niet uit de lucht vallen. Dit doet pijn. Maar eens KSVR-supporter, altijd KSVR-supporter. Onze leuze is niet voor niets ‘Oltegoare Roeselare’ en ik zal hoe dan ook naar Schiervelde blijven trekken zolang er gevoetbald wordt. Mijn bezorgdheid gaat op vandaag eerst en vooral uit naar de mensen die voor de club werken. Verliezen zij hun job? En wat met de jeugd? Met het stadion?”

Dit is intriest en doet pijn aan m’n hart. Ik vrees dat het een slapeloze nacht wordt Chris Verbeke, supporter

Chris Verbeke is op zijn beurt al 12 jaar een vaste waarde tijdens thuismatchen en verplaatsingen, lid van de supportersfederatie Oltegoare Roeselare en afgevaardigde van de U16. “Dit is intriest en doet pijn aan m’n hart. Ik vrees dat het een slapeloze nacht wordt”, zegt hij. “Maar ergens was de beslissing van het BAS wel te verwachten. Het moest er eens van komen, KSVR zit al zo lang op een slecht spoor. De voorbije dagen contacteerde de ene ouder na de ander me al met de melding dan hun kinderen bij een andere ploeg aan de slag gingen. Ook zij voelden de bui hangen en zo is al het talent quasi al vertrokken. Je kan hen dat niet kwalijk nemen. Maar wat me enorm kwetst, is het feit dat er vanuit KSVR amper gecommuniceerd wordt en dat er geen respect getoond wordt. Het verhaal stopt hier voor mij denk ik. Misschien pik nog wel eens een thuismatch mee voor de sfeer, maar voor de rest is het genoeg geweest.”

Sportschepen José Debels (CD&V) was niet bereikbaar voor commentaar.



