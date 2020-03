Geen Parsidance in 2020 CDR

19 maart 2020

07u45 4 Roeselare De organisatie van Parsidance, het jaarlijkse dancefestival op de terreinen van de Rumbeekse scouts in de Koestraat, wordt dit jaar geschrapt. Het coronavirus gooit roet in het eten.

“Vol tegenzin, maar met voldoende realiteitszin, moeten we meedelen dat we deze achtste editie een jaartje zullen opschuiven naar 17 april 2021”, meldt de organisatie. “Het is onder huidige omstandigheden niet mogelijk een festival verder efficiënt voor te bereiden en het lijkt ons ook onmogelijk en onverstandig dat er binnen een maand opnieuw massa-evenementen mogen worden georganiseerd. Het festivalterrein krijgt een jaartje rust en ook wij krijgen de kans om ons dertien maanden langer voor te bereiden op jullie komst in 2021. Het kot wordt gegarandeerd te klein.”

Een ticket voor Parsidance 2020 blijft in ieder geval geldig voor Parsidance 2021, meer info volgt. “Als jullie beloven rustig te blijven, kunnen we samen nog de zomerfestivals redden. Zullen we dat afspreken?”, besluiten de organisatoren.