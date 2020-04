Geen paasfeest door corona? NAR verstuurt paaswensen CDR

08 april 2020

Door de coronamaatregelen moest NieuwjaarsactieRoeselare (NAR) hun geplande Paasfeest op paasmaandag annuleren. Toch wilden ze hun kwetsbare groep niet zomaar in de steek laten. “We schakelden over naar plan B en planden een buitenactiviteit voor voornamelijk ouders met kinderen in het Geitenpark en zouden hen achteraf trakteren op paashazen met chocolademelk”, vertelt Jos Muylle. “Maar ook dat kan niet doorgaan. Plan C werd het afleveren van paaspakketjes bij de mensen thuis, maar na overleg met de stad moesten we uiteindelijk overschakelen op plan D. Alle deelnemers aan het oudejaarsfeest 2019-20 krijgen een zelfgemaakt uniek paaskaartje met paaswensen toegestuurd.