Geen nieuwe investeerders: KSV Roeselare gooit de handschoen VHS/LSI

11 september 2020

18u36 2

Het is over en uit voor voetbalclub KSV Roeselare. Dat bevestigt voorzitter Yves Olivier. De geplaagde club die met een nieuw project wilde starten in eerste nationale, heeft geen investeerders gevonden die de club wilden redden. “Ik ben er kapot van”, zegt Olivier. “We hadden zoveel moois voor ogen maar dat is tenietgedaan door mensen die het niet goed meenden met de club. De laatste drie weken waren bijzonder lastig.” Oliver meldde het slechte nieuws vrijdagavond aan spelers en staf.

Later meer.