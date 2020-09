Geen nieuwe investeerders: het doek valt over KSV Roeselare VHS/LSI

11 september 2020

18u36 3 Roeselare Het is over en uit voor voetbalclub KSV Roeselare. Dat bevestigt voorzitter Yves Olivier. De geplaagde club die met een nieuw project wilde starten in eerste nationale, heeft geen investeerders gevonden die de club wilden redden. “Ik ben er kapot van”, zegt Olivier. “We hadden zoveel moois voor ogen maar dat is tenietgedaan door mensen die het niet goed meenden met de club.”



Het was vrijdag D-day voor KSV Roeselare. “We wilden tegen de middag garanties kunnen geven aan onze potentiële investeerders”, zegt voorzitter Yves Olivier. “Er zijn ook vandaag nog grote inspanningen geleverd, tot op het laatste moment. De deadline werd nog verlegd, eerst naar 14 en dan naar 17 uur. Maar finaal zat er niks anders op dan de waarheid onder ogen te zien. Een uur later hebben we het slechte nieuws gemeld aan de spelers en de staf, op het veld.” Een handvol supporters die in de tribune zat, zong nadien de tristesse weg.”You’ll Never Walk Alone”, klonk het, met een wrange nasmaak.

Zwaar ontgoocheld

Olivier is naar eigen zeggen kapot. “De laatste drie weken waren bijzonder lastig”, legt hij uit. We belandden in een situatie die uiteindelijk uitzichtloos bleek. De pijnlijke vaststelling is dat er te veel feiten zijn gebeurd door verschillende mensen die het niet goed meenden met deze club. Ik wil geen namen noemen maar het is alleszins verkeerd om te focussen op één figuur die deze week zwaar in opspraak is gekomen (Olivier doelt op would-be sportief directeur Jolan F. (25) die een pak sponsorgeld zou binnenbrengen maar vooral gebakken lucht verkocht). Het is nu aan het gerecht om uit te zoeken wie op welk vlak in de fout is gegaan. Maar het is een feit dat ik zwaar ontgoocheld ben in bepaalde mensen.”

Hectische periode

KSV Roeselare legt allicht begin volgende week de boeken neer. De Raad van Bestuur moet die beslissing wel nog goedkeuren, dat gebeurt vrijdagavond. Daarmee valt het doek over de club met stamnummer 134. “Wat ik nu voel? Geen idee eigenlijk”, zegt Yves Olivier. “De voorbije weken zijn zo hectisch geweest, ik weet het nu even niet meer. Straks is het aan de curator. Afwachten wat dat oplevert.”