Geen nieuwe besmettingen in woonzorgcentra Motena Valentijn Dumoulein

30 april 2020

12u47 0 Roeselare De woonzorgcentra van Motena in Roeselare ontvingen de voorbije dagen verschillende testkits van de overheid. Uit de tests die reeds gebeurden blijkt dat er vooral een stabilisatie van het aantal besmettingen is.

In Ter Berken zijn alle medewerkers en inwoners getest en zijn er geen extra besmettingen. Het aantal inwoners met Covid-19 blijft daardoor op 19 hangen. In WZC Sint-Henricus testte slechts één van de medewerkers positief, maar die was reeds preventief thuis door ziekte. Bij de bewoners zijn er geen mensen met het coronavirus. In De Waterdam testte geen enkele medeweker positief. Dat is voorlopig ook het geval bij de inwoners, al volgt daar begin mei nog een grootschalige test om zekerheid te krijgen. In De Zilverberg worden alle medewerkers en bewoners begin mei getest. Daar staat de teller bij de inwoners op vandaag op 8 besmettingen.

Financiële steun

Ondertussen zijn een aantal medewerkers terug aan het werk die genezen zijn van Covid-19. De situatie blijft op vandaag dus stabiel. Motena ontving ondertussen ook 5.000 euro in verband met initiatieven rond warme zorg vanuit de dienstencentra ter ondersteuning van thuiszorg in Covid-tijden. Daarnaast ontvangen ze ook 5.000 euro voor Ter Berken, in het kader van de projectoproep voor woonzorgcentra in de provincie.