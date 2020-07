Geen marktoptredens op 11 juli, wel zeven kleine privéshows van Willy Sommers, Luc Steeno, Laura Lynn en andere Vlaamse artiesten Sam Vanacker

11 juli 2020

19u47 3 Roeselare Geen optredens op de markt voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, maar op zeven geheime locaties waren er dankzij de Stad Roeselare zaterdag wel privéoptredens van de Vlaamse artiesten die oorspronkelijk geboekt waren voor 11 juli. Zo verzorgde het duo Mathieu en Guillaume een gratis show voor een gelukkige jongerenbubbel in bivakhuis het Rokken.



Het initiatief werd heel discreet gepland, maar miste z’n effect niet. Willy Sommers daagde op in wzc Waterdam, Laura Lynn was te gast in wzc Vincenthove, Luc Steeno verraste de bewoners van De Zilverberg, Matthias Lens ging naar Sint-Henricus, De Hovenier kreeg Wim Soutaer over de vloer en Sint-Idesbald tenslotte kreeg een optreden van Dean. “Met het oog op het beschermen van de coronabubbels hebben we alles discreet gehouden. Veiligheid stond op de eerste plaats, ook wat de keuze van de locaties betreft”, zegt Stephanie Casteleyn van de dienst Publiekswerking. “Overal reageerde het publiek dolenthousiast, terwijl ook de artiesten erg blij waren om eindelijk terug te kunnen optreden. De goesting bij zowel publiek als artiesten was heel groot en ondanks de beperkte grootte van het publiek werd elk optreden fantastisch.”

De KLJ van Vlijtinge (een deelgemeente van het Limburgse Riemst) had tot vijf minuten voor het optreden geen idee welke artiest er zou komen, maar het optreden werd een succes. Huisverantwoordelijk Katleen Defever heeft niets dan lof voor het initiatief. “De jeugdbewegingen hebben het allemaal zwaar te verduren gehad de voorbije maanden. Maar ondanks de enorme onzekerheid is de leiding zich overal blijven inzetten voor de jongerenkampen. De jeugdbewegingen zijn zelfs gemotiveerder dan ooit uit corona gekomen. En dat verdient een hele, hele dikke pluim. Dat de stad hier vanavond een optreden geregeld heeft is de kers op de taart en we zijn heel dankbaar dat we met het Rokken bij de gelukkigen zijn.”